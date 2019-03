Adictik, el Instagram para los que fardan de marca

El muro de Instagram de muchas personas se acaba convirtiendo en una auténtica Fashion Week, entre los amigos que imitan a Beckham o Kate Moss posando en sus fotos y la gran cantidad de blogueros de moda que existen.

Pinterest tampoco se escapa de esta fiebre exhibicionista y los tableros de muchos acaban estando más nutridos que los escaparates de moda en Oxford Street. Dicen algunos estudios que debe haber uno de estos últimos por cada cien usuarios 'normales' en ambas redes sociales (esto me lo he inventado, pero queda bien en el artículo).

Es por eso por lo que las marcas están más que felices con estas dos redes sociales y ya han puesto sus ojos para colarnos su contenido patrocinado.

Pero para qué limitarse a fardar de zapatos nuevos cuando puedes convertirte tu en un anuncio, añadiendo el logo de la marca para que quede integrado en la imagen 'cool' que te acabas de tomar.

Algo parecido debieron pensaron Laura Santolaria y Kilian Sevilla cuando idearon Adictik (iOS), una app que básicamente sirve para eso y que contó en la conceptualización del proyecto con la agencia de publicidad de Risto Mejide, nombre del presentador de 'Al rincón de pensar'.

La cosa es sencilla: te haces una imagen y le plantas la marca X o Y delante para que lo vean tus seguidores. El funcionamiento y la estética es similar a Instagram, incluidos los 'me gusta', en este caso 'shakas'. Pero también incluye un ranking con las marcas más usadas, contando con una base de datos de más de dos mil, no solamente de ropa o calzado, sino también de comida, tecnología y coches.

De forma sencilla puedes imitar anuncios o crear los tuyos propios y dar rienda suelta a tu creatividad, con tu propio ranking para destacar entre el resto de usuarios.

Como sucede con estas apps novedosas al principio hay menos densidad de población que en Soria, pero puedes compartir tus imágenes en Instagram, Facebook y Twitter para llamar la atención de otros amigos tuyos amantes de las marcas -y hacer que den el salto, ya de paso-

¿Y tú, te animas a ser portavoz de las marcas o prefieres no mostrarlas en redes sociales? Aunque si tienes Android va a ser que no, porque de momento no hay versión de la app disponible para esta plataforma.