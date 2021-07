Actualiza ya tu iPhone o iPad, o te arriesgas a perder las contraseñas Wifi

Los problemas en el Wifi se han convertido en algunos de los más molestos, sencillamente porque afectan directamente a una de las tareas que realizamos masivamente en nuestro teléfono o tableta en el día a día, permanecer conectados a Internet. Pero en el caso del que hablamos, los problemas pueden tornar en situaciones graves en las que es difícil recuperar el terreno perdido. Y es que hace unas semanas os contábamos que un problema de iOS estaba obligando a muchas personas a restaurar su conexión Wifi tanto en sus iPhone como iPad, lo que obligaba a perder todas las contraseñas guardadas de las diferentes redes a las que se habían venido conectando en los últimos años.

Actualiza ya a una nueva versión de iOS

El problema que conocíamos hace unos días básicamente era que se había detectado que muchos iPhone y iPad desactivaban sus conexiones Wifi cuando nos conectábamos a una red denominada “% p% s% s% s% s% n.” y como consecuencia la única solución a su alcance para que la conexión Wifi volviera a funcionar era la de restablecer los ajustes de esta para que todo volviera a la normalidad. El problema es que por el camino esta acción borra todas las contraseñas guardadas por el dispositivo a lo largo de los años.

iPhone 12 | Photo by Shiwa ID on Unsplash

Esto quiere decir que una vez restablecidos los ajustes de Wifi es necesario volver a introducir todas las contraseñas de las redes Wifi a las que nos hemos ido conectando, por ejemplo la de tus familiares y amigos al visitarlos, algo que no pasaría en una situación normal. Pues bien, ahora al menos tenemos una solución para evitar que esto ocurra, y viene de la mano de la última versión de iOS que se ha liberado. Hablamos tanto de iOS 14.7 como de iPadOS 14.7, dos versiones que resuelven este problema de raíz.

iPad Pro | Apple

Por tanto aunque tengamos la arriesgada idea de conectarnos a una red llamada de esta manera, no sufriremos daño o problema alguno en nuestro dispositivo. De hecho se conectará habitualmente mientras se siguen conservando las contraseñas de todas las redes de manera pertinente. Así que tanto si no has sufrido este problema y quieres evitarlo, como si ya has pasado por él y no quieres que vuelva a pasar, debes actualizarte ya a esta nueva versión del sistema operativo de Apple.

Para actualizar a la última versión del sistema operativo debes hacer lo siguiente:

Entra en Configuración del iPhone o el iPad

Selecciona “General”

Pulsa sobre “Actualización de software”

Aquí deberías encontrar iOS 14.7 o bien iPadOS 14.7, las últimas versiones de Apple para sus móviles y tabletas. Así que si quieres evitar cualquier tipo de error grave con el Wifi de tu dispositivo Apple, ya sabes, actualiza ahora mismo. De lo contrario te arriesgas a conectarte a una red Wifi manipulada por los hackers con ese nombre que termina generando un error en cadena que puede darnos un disgusto importante.