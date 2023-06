Renta 2022: así puedes descargarte un duplicado de la declaración desde tu móvil

Queda poco para que la campaña de la renta concluya. Por lo que los más rezagados no han presentado la liquidación de los impuestos del año pasado. Si necesitas descargar la declaración de la renta actual o la de años anteriores puedes hacerlos rápidamente desde la app, te contamos cómo.

Descarga la declaración de la renta y las rentas pasadas

Desde hace tiempo la Agencia Tributaria tiene a disposición del contribuyente su aplicación desde la cual no solo podemos consultar todos nuestros datos, sino que también podemos realizar gestiones, como presentar la declaración de la renta, consultar nuestros expedientes o incluso tener acceso a rentas de años anteriores. La digitalización de la administración es muy importante, puesto que facilita la relación y la comunicación de los ciudadanos con las entidades públicas. De forma que desde cualquier lugar donde nos encontremos podemos acceder sin necesidad de acudir presencialmente a las delegaciones.

Descarga las declaraciones de la renta | TecnoXplora

Son conocidos por todos los problemas para acceder a la cita previa, las fechas se demoran y en este caso no puede pasar lo mismo con los plazos establecidos. Gracias a la aplicación es posible resolver la mayoría de nuestros asuntos en tiempo y forma. Si necesitas descargar la declaración de la renta o si todavía no lo has hecho y necesitas la del ejercicio anterior así puedes hacerlo: Lo primero es descargare instalar la aplicación si no lo hemos hecho con antelación. Previamente debemos haber solicitado la emisión de los certificados correspondientes, sin ellos no tendremos acceso a esta información. Este proceso lleva unos días de espera desde la petición. Por lo que debemos estar preparados.

Una vez accedemos correctamente, selecciona la opción “ renta ” para tener acceso tanto a la actual como a los ejercicios anteriores. Selecciona la opción necesaria en cada caso.

” para tener acceso tanto a la actual como a los ejercicios anteriores. Selecciona la opción necesaria en cada caso. Si hemos seleccionado la opción “ejercicios pasados” , al entrar en el menú encontramos todas las declaraciones de la renta presentadas en los últimos años.

, al entrar en el menú encontramos todas las declaraciones de la renta presentadas en los últimos años. Pulsa sobre el año que necesitas y podrás descargarla en formato PDF, y así con el resto de declaraciones.

Para ello, debemos seleccionar la opción “acceder a las declaraciones presentadas” .

. Y por último, pulsar sobre “ver declaración presentada”

Una vez tenemos acceso al documento podemos descárgalo.

Finalizada la descarga, tendremos el pdf en la carpeta elegida con este propósito. Por norma general será la carpeta descargas dentro de nuestro teléfono móvil.

Descargando la Renta | TecnoXplora

Descargando las declaraciones de la renta | TecnoXplora

Debemos recordar que para acceder a nuestra información debemos hacer uso del sistema de identificación Cl@ve o de los certificados digitales emitidos por la Real Casa de la Moneda y Timbre, estos también podemos encontrarlos en el Chip de nuestro DNI y para hacer uso de ellos será necesario el uso de un lector de DNI. De este modo evitamos las largas esperas a la hora de conseguir cita con la administración y tener que desplazarnos. Algo que agiliza mucho los trámites. La pandemia ha hecho que el proceso de digitalización de los organismo públicos haya avanzado considerablemente y que ahora tengamos acceso a trámites de forma online a los que antes era imposible acceder si no era de forma presencial.