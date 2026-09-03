¡vota!
¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
El domingo votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
EL ACTOR CARLOS ARECES A VIAJAR Y, EN CONCRETO, AL ÚLTIMO DÍA DE VIAJE
RUFO A SECAS Y LA SAL DEL HIMALAYA
PALOMA BARRIENTOS A ESTHER EXPÓSITO En "Estando Contigo"
LA SEÑORA DE CABO VERDE DESTROZA TRES FAMOSAS PELÍCULAS INFANTILES
JUAN Y MEDIO A CARMEN ENRÍQUEZ.- En La Tarde, la colaboradora se queja del frío que hace en plató.
LOS VECINOS DEL PUEBLO DE SOLEDAD, ENFADADOS CON LA RESTAURACIÓN DE UN SANTO.
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