¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?

¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?

¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

DAVID SÁNCHEZ A LOS QUE SE METEN EN EL MAR HASTA LA CINTURA (PARA MICCIONAR)

JESUS G MAESTRO A HARRY POTTER

AGUSTÍN DURÁN A RAMÓN GARCÍA, QUE ESTÁ DE VACACIONES

LA ACTRIZ MARÍA GALIANA A ‘CUÉNTAME’

LA SEÑORA AL MARIDO

EL CURA DE VALDEPEÑAS SE ENFADA CON UNA FELIGRESA PORQUE SU HIJO LLORA Y LO DESCONCENTRA

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido