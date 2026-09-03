¡vota!
¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
DAVID SÁNCHEZ A LOS QUE SE METEN EN EL MAR HASTA LA CINTURA (PARA MICCIONAR)
JESUS G MAESTRO A HARRY POTTER
AGUSTÍN DURÁN A RAMÓN GARCÍA, QUE ESTÁ DE VACACIONES
LA ACTRIZ MARÍA GALIANA A ‘CUÉNTAME’
LA SEÑORA AL MARIDO
EL CURA DE VALDEPEÑAS SE ENFADA CON UNA FELIGRESA PORQUE SU HIJO LLORA Y LO DESCONCENTRA
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido