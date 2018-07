El caos llega a Woodbury

EL JUEVES A LAS 22:30

Rick sigue con delirios, Woodbury se descontrola... Nuevas aventuras para los guerreros de 'The Walking Dead' en estos dos capítulos que nos esperan el jueves. De nuevo habrá que preguntarse si fiarse o no de otros supervivientes. El jueves a las 22:30h, no te lo puedes perder. Mientras, puedes disfrutar del avance en fotos: