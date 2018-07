Alianza histórica entre BBC y Atresmedia Televisión

BBC y Atresmedia TV han establecido una alianza histórica. Con este acuerdo se pone en marcha la primera coproducción del operador británico en Europa. Atresmedia TV se asocia, en un ambicioso y pionero proyecto de ciencia ficción, a la prestigiosa marca internacional BBC responsable de productos de calidad y éxito como 'Sherlock', 'The Fall' o 'Luther'.



'The Refugees' ('Refugiados') será la primera ficción de Series Atresmedia para laSexta y la gran apuesta de la cadena para el otoño. La serie, cuya producción correrá a cargo de Bambú Producciones, se grabará en inglés este verano en España y contará con distribución internacional tras su estreno en Atresmedia TV. Ramón Campos, Gema R. Neira, Cristóbal Garrido y Adolfo Valor son los creadores de 'The Refugees' ('Refugiados').



Ben Donald, director ejecutivo de la División Internacional de Ficción de BBC Worldwide, explica: "Lo que nos atrajo de este proyecto fue la idea de hacer crecer nuestro catálogo fuera del Reino Unido, siendo además parte del proceso creador. Es también un intento de demostrar que la ficción de más alta calidad puede hacerse con un presupuesto controlado. Un proyecto ambicioso de Atresmedia TV, unido a una intrigante historia original, y la oportunidad de rodar en inglés y con un reparto y equipo creativo internacional han hecho que la propuesta fuera irrechazable".



"En Atresmedia TV nos esforzamos por conseguir el máximo nivel en nuestras ficciones. Poder acometer un proyecto como este supone un salto de calidad considerable. La posibilidad de innovar en nuestro mercado y de crear un producto de alcance internacional. No podríamos tener un mejor compañero que BBC en esta aventura, responsable de algunos de las series audiovisuales más importantes de la historia de la televisión", señala Sonia Martínez, directora de ficción de Atresmedia TV.



"Millones de personas del futuro viajan al presente, huyendo de un inminente desastre global. Una de esos viajeros del tiempo se dirige a casa de un matrimonio, con una misión muy concreta: evitar su asesinato”, este es el sugestivo punto de partida de The Refugees (Refugiados). Bambú Producciones, responsable de la parte creativa del proyecto, se abre de esta manera y de la mano de Atresmedia TV y BBC al mercado de la producción internacional.



Bajo el sello, Series Atresmedia que certifica un producto de éxito y calidad, Atresmedia TV pone en marcha una nueva serie que se une a ficciones como 'El tiempo entre costuras', 'Galerías Velvet', Gran Hotel', 'Luna', 'El internado', 'El barco' o 'El secreto de Puente Viejo', entre otros.