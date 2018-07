Ramón Campos: "La serie nace a partir del comportamiento que tenemos con los inmigrantes a veces"

El grupo tenía un contacto con la BBC y le propuso a Bambú Producciones hacer una posible coproducción. La productora apostó por 'Refugiados', y a partir de ahí el proyecto salió hacia delante, una coproducción "muy natural" y que "se hace como cualquier otra", según asegura la productora ejecutiva Teresa Fernández-Valdés.

La serie nace "a partir del concepto de si nos comportamos como nos comportamos con los inmigrantes a veces, ¿cómo nos comportaríamos si eso sucediese con nuestros propios hijos?. Si los que llegasen fuesen nuestros hijos que vienen del futuro 40 años después y llegan a nuestras casas, ¿cómo los aceptaríamos?", explica Ramón Campos.

Teresa Fernández-Valdés asegura que parten de una premisa de ciencia-ficción aunque luego, en realidad, lo que van a contar es "una historia de personajes". Y es que la serie se centra en su historia, la de Samuel, Emma y la pequeña Ana. El vuelco que sufre su existencia tras la llegada a su casa de un misterioso refugiado, Álex, que viene con una increíble misión que cambiará sus vidas y que no dudará en hacer lo que sea por cumplirla, incluso romper las reglas…

El productor ejecutivo explica que es un equipo de "auténtico lujo" para una serie que "por narrativa, por duración y por tempo no se ha visto en España". Ramón se conforma con que la vean porque “en cuanto vean el primer capítulo, no podrán dejarla", asevera. Y es que la clave principal es la historia porque “es adictiva” porque capítulo a capítulo te lleva "a derroteros que no esperabas, que cuando lleva el capítulo ocho, es muy satisfactorio", concluye.