La gran artista María Jiménez ha muerto en Sevilla a los 73 años y laSexta le ha rendido homenaje con la emisión del primer capítulo de la docuserie que grabó antes de fallecer 'María Jiménez: mi mundo es otro'.

En este trabajo, la cantante repasó su vida profesional y personal, una trayectoria marcada, desgraciadamente, por la violencia machista que sufrió.

"Pepe Sancho fue el mayor error de mi vida, aunque yo no lo sabía [...] Cuando estaba en el éxito de mi carrera apareció él y cambió todo", relataba.

A pesar de las advertencias de su entorno, que le decía que se alejara del actor, María Jiménez siguió adelante con su relación y acabaron casándose.

"La primera vez que vi a Pepe Sancho, lo vi cuando estaba promocionando un disco, lo conocí y flipé, después fueron 500 puñaladas, pero el primer día fue un flechazo", explicaba ella.

María Jiménez contó cómo el día de su boda él acabó increpándola al estar celoso. "No me di cuenta el día de mi boda que alguien se quería romper la camisa. Era también una parodia ese matrimonio, esa historia. En el fondo, yo me he labrado lo que he querido y ahora quiero salir y voy a intentarlo. Quiero que sea feliz el de enfrente, pero también quiero ser feliz yo. Si yo no soy feliz, no me compensa más la historia", aseguraba ella en sus diarios.

"Me maltrataba física y psíquicamente, me daba una paliza y, a continuación, decía: 'Anda, vamos a casarnos otra vez', y yo era tan tonta que, después de unas carantoñas, le creía", escribía la artista en su libro de memorias 'Calla canalla'.