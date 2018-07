Las teorías más alocadas de Juego de Tronos que podrían cumplirse en el último capítulo de la séptima temporada

Las hermanas Stark terminarán con Meñique. Pese a la tensión que existe entre ellas desde su emotivo encuentro, existe una teoría de que todo podría ser parte de una estrategia de las jóvenes para deshacerse de Lord Petyr Baelish, 'Meñique'. Los fans creen que Sansa utilizará el puñal que le entregó Arya, que a su vez le entregó Bran, a sabiendas de que lo utilizará para acabar con Meñique. Otra teoría, más surrealista, es que todo forma parte de una escaramuza de la propia Lady Catelyn Stark, su madre, resucitada como Lady Corazón de Piedra, como ya hizo en los libros. Algunos seguidores defienden haberla visto en el capítulo 7x05, en un segundo plano cuando Arya y Brienne de Tarth entrenan ante la mirada atenta de Sansa y Meñique.

El Rey de la Noche es capaz de ver el futuro. Según esta teoría, la caída del dragón Viserion fue una emboscada. No es tan descabellada teniendo en cuenta que los caminantes sacan de la nada unas cadenas de grandes dimensiones para sacar al dragón del hielo y así convertirle. Algunos fans creen que el temido rey tendría el mismo poder que Bran Stark y es capaz de ver lo que ocurre, por eso, esperó para atacar a Jon Nieve y tendió una trampa a Daenerys para hacerse con uno de sus dragones.

Tyrion no lo sabe, pero es muy probable que sea un Targaryen. Esta hipótesis nace de la frase que le dice su supuesto padre Tywin cuando está a punto de matarle con una ballesta: "Tú no eres mi hijo". Los seguidores discuten que Tyrion sería hijo del Rey Loco, después de que este se encaprichase de su madre. Además, en las novelas George RR Martin describe al Lannister como un niño de pelo rubio que soñaba con dragones. Muy al estilo Targaryen. De momento, solo hemos descubierto que los dragones de Daenerys no le han hecho daño a pesar de estar a pocos centímetros de ellos cuando les dio de comer.

Cercei morirá a manos de su hermano y amante Jaime. De niña, Cercei consultó a una bruja su futuro. Esta le planteó que todos sus hijos morirán y la advirtió de la llegada de una reina más joven que ocuparía su lugar. Esas perdiciones se han cumplido pero, falta la tercera: "Y cuando las lágrimas te ahoguen, el 'valonqar' te rodeará el cuello blanco con las manos y te arrebatará la vida". En Alto Valyrio 'Valonqar' significa 'el hijo menor'. Inicialmente se pensó que el 'valonqar' sería Tyrion Lannister, el menor de los tres hermanos con quien nunca ha mantenido una buena relación. Pero si Tyrion es un Targaryen como afirma la teoría anterior, solo quedaría Jaime como candidato.

La espada de Jon Nieve, 'Garra', es mágica, o al menos eso parece después de ver el capítulo 7x06. Justo antes de que Jon saliera del lago de agua helada al que le han arrojado los Caminante Blancos, el lobo que adorna la empuñadura de la espada de acero valyrio, sus ojos están blancos. Sin embargo, cuando Jon la usa para salir a la superficie sus ojos se tornan a negro. Desde la dirección del capitulo han declarado que no hay intencionalidad en ese gesto, por lo tanto sería consecuencia de un efecto óptico. No obstante, eso no detiene la imaginación de los seguidores y de sus teorías alocadas.

Siguiendo con el Rey en el Norte, hay otra teoría que apunta a que Jon Nieve es Azor Ahai, es decir, un héroe que logró combatir la invasión de los Caminantes Blancos blandiendo una espada de fuego. Esta hipótesis ha cogido fuerza después de que la trama revelara que en realidad Jon no es un bastardo sino un Targaryen y por eso, el personaje está ligado al fuego. Además, después del capitulo 7x06, Beric ya encendió su espada con un simple gesto con las manos. ¿Enseñará Beric a Jon a hacer lo mismo con 'Garra'?