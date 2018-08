"Te sienta mejor la peluca, te prefiero rubia": los comentarios machistas de un periodista a Lena Headey, de Juego de Tronos

Lena Headey, la actriz que interpreta a Cersei Lannister en 'Juego de Tronos', ha explicado en el programa 'Running Wild with Bear Grylls' de Discovery UK los desafortunados comentarios que le realizó un periodista en un acto promocional de la serie cuando la actriz estaba embarazada de siete meses.

La actriz, que se sintió "desolada" al escuchar los comentarios, tuvo que soportar que el hombre le recibiera en el evento dirigiéndose ofensivamente hacia ella. "Solo quería decirte que me pareces muy decepcionante en la vida real", fue lo primero que le dijo el periodista.

Pero los comentarios desagradables no acabaron ahí, y es que el hombre no dejó de juzgar su aspecto físico preguntando a Headey si ese era su pelo natural, a lo que ésta respondió que sí. Entonces, él respondió: "Te sienta mejor la peluca. Me gustas más de rubia".

'Juego de Tronos', que con 38 premios Emmy es la serie más galardonada en la historia de estos reconocimientos, estrenará su octava y última temporada que constará de seis episodios en la primera mitad de 2019.