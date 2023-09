"Cuando estábamos medio separados, ocurrió el accidente de Rocío, en paz descanse, y entonces todo se truncó. Y María vivió de una manera... Como pudo. Yo, como pude. Y entonces nos distanciamos", narraba Pepe Sancho ante los medios de comunicación en presencia de María Jiménez en referencia al momento en el que decidieron retomar su relación tras llevar un tiempo separados.

Según el actor, la pareja se resintió tras la muerte de su hija Rocío. Sin embargo, la hermana de María Jiménez contaba en este documental, grabado hace unos meses, que la realidad era muy diferente. "Cuando mi hermana pasó lo de la niña, estaban separados, pero ella volvió con él". Isabel intentó buscar una explicación a esta decisión que tomó la artista en aquel momento. "Ella necesitaba un padre para su hijo... y fue su desgracia hasta última hora".

La relación de la cantante con Pepe Sancho fue un infierno de principio a fin, relataba su hermana. "Desde que conoció al marido, ella cambió. Mucho mucho. Y ahí fue donde empezó... La dejó loca. Ahí empezó su declive", contaba mientras se culpaba del calvario de la sevillana. "La dejé los últimos años, la dejé cinco años. Fue de cabeza. De cabeza. Ella fue en picado.

La propia María Jiménez hacía memoria en la grabación de esta docuserie. "La soledad y la tristeza me hicieron volver con Pepe. Los siguientes años fueron los peores de mi vida", reconocía con un hilo de voz. "María, ¿alguna vez le contaste a alguien por lo que estabas pasando?", le preguntó el entrevistador. "Yo no se lo contaba a nadie", respondió. "¿Y nadie notó nunca nada?". "No, nadie lo notaba. Nadie".

"Yo no quería denunciarlo por no cargarme su carrera".