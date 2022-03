El 11M es una de esas fechas en las que es inevitable intentar recordar dónde estábamos, qué estábamos haciendo o hacia dónde nos dirigíamos cuando a las 7.36h del 11 de marzo de 2004 comenzó el mayor ataque terrorista a nuestro país. En cuatro minutos se solaparon diez explosiones en cuatro trenes de Cercanías de Madrid. Ahora, 18 años después, la serie documental de Prime Video El Desafío: 11M —que dirige Carlos Agulló— trata de recomponer el puzzle y buscar respuestas desde la perspectiva que otorga el paso del tiempo y poniendo el foco en los acontecimientos nunca vistos que rodearon los atentados.

Los sanitarios y los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que ese día trabajaron en los lugares del atentado no lo van a olvidar jamás, tal y como se puede ver en la docuserie. "Abajo hay cantidad de heridos y tiene que haber cantidad de muertos", recuerda un policía. Ante la tragedia, Madrid se convirtió en un ejemplo de solidaridad, valentía y unión ciudadana. "La gente empezó a movilizarse para intentar ayudar", explica otro testigo. Todo el mundo se volcó, para hacer frente a la tragedia, tanto en los lugares del suceso como en los hospitales donde la gente hizo colas para donar sangre.

Además de acabar con la vida de casi dos centenares de personas, el ataque pretendía influir en la política del país puesto que las elecciones generales estaban a la vuelta de la esquina. Y lo consiguió. La tardanza y la confusión a la hora de comunicar la autoría del ataque —atribuido inicialmente a ETA, cuando había sido el yihadismo— marcaron la agenda política no solo en las elecciones sino muchos meses después.

Repercusión política

"La voz lo que transmite es "jefe tenemos algo gordo" hay detonadores, hay explosivos y hay una cinta, con rasgos árabes. Cobra muchísimo sentido la via árabe en ese momento". Así cuenta un agente de policía cómo se disipo la sospecha sobre ETA, en un país tristemente acostumbrado a los ataques de la banda terrorista, y se empezó a hablar de que España había sido atacada por primera vez por el terrorismo yihadista. Entre teorías de la conspiración y acusaciones políticas, la investigación siguió hasta que casi un mes después, el 3 de abril, la policía localizó a ocho miembros de la cédula árabe responsable del ataque en un piso de Leganés. Tras un tiroteo con la policía y varias horas de tensa negociación para que se entregasen, a las nueve de la noche, los terroristas terminaron inmolándose, matando con la explosión a uno de los agentes. "Me llamó y me dijo 'voy a inmolarme'", es otro de los llamativos testimonios que se pueden escuchar en el documental y que corresponde a la mujer de uno de los terroristas del piso de Leganés.

En la serie documental también hablan supervivientes al ataque, periodistas, jueces, altos cargos de la policía y líderes políticos como el expresidente del Gobierno José María Aznar. No podemos olvidar el efecto político del ataque que tuvo lugar a tan solo tres días de las elecciones generales del 14 de marzo, las primeras en las que el popular Mariano Rajoy y el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se enfrentaban para llegar a la presidencia del Gobierno. Unas elecciones que se habían adelantado cuatro semanas —debían celebrarse el 11 de abril pero la campaña había coincidido con la Semana Santa— y que iban a poner fin a la legislatura de José María Aznar.

Pero en el momento del atentado, Aznar aún era presidente del Gobierno y Alberto Ruiz Gallardón era alcalde de Madrid, Jorge Dezcallar, era director del CNI. Todos ellos, junto a otros altos cargos policiales al frente de la investigación posterior al atentado, ofrecen su testimonio sobre cómo fue el flujo de información en los momentos posteriores al ataque para explicar por qué se trasladó la teoría de que ETA estaba detrás del atentado, si desde el primer momento las pesquisas apuntaron al terrorismo islamista. Para analizar lo que pasó, El Desafío: 11M cuenta también con líderes de opinión como los periodistas Pedro J. Ramírez y Antonio García Ferreras. Este último analiza a qué se debió la desinformación sobre el atentado y concluye: "En Moncloa, alguien hace esa reflexión: 'Si es ETA ganamos por mayoría absoluta, si es el yihadismo nos sacan del mapa'".

La docuserie está dividida en cuatro episodios de 50 minutos que siguen el orden cronológico de los acontecimientos. El primero repasa el día de los atentados a través de testimonios de víctimas, héroes, políticos y fuerzas de seguridad y emergencia; el segundo relata la batalla política alrededor de las elecciones del 14M; el tercero muestra la operación policial que acaba con los sucesos ocurridos en Leganés; y el cuarto y último episodio se basa en el juicio que concluye con las condenas a los implicados. El Desafío: 11 M es la segunda entrega de la serie documental sobre terrorismo que en la primera temporada se cenntraba en la banda terrorista ETA.