'Andor' quiere ser esa serie que está por debajo del radar, que no hace tanto ruido frente a otras como 'The Mandalorian' u 'Obi Wan-Kenobi' pero que tiene suficiente chicha dentro de ella como para hacerse un hueco importante dentro del universo de 'Star Wars'. Le pasó lo mismo a la película de la que proviene. 'Rogue One' iba a ser solo un 'spin-off'. Un largometraje que salía de una frase de los créditos iniciales de la película original: "un grupo de rebeldes ha conseguido los planos de la Estrella de la Muerte". De ahí emergió la que es, con toda seguridad, la mejor película de 'Star Wars' desde que Disney comprara Lucasfilm.

'Andor' aspira a seguir destilando ese olor a rebelde. A guerra de guerrillas galáctica. Una serie donde un pequeño soplo en el cogote del Imperio se acaba convirtiendo en un tsunami incontrolable. Y una de las que provoca ese soplido es Maarva, la madre adoptiva de Cassian Andor, el protagonista de la serie.

Fiona Shaw se ha encargado de darle vida y hemos tenido el privilegio de hablar un ratito con ella para que nos cuente lo que importa de verdad en esta serie.

No parece 'Star Wars', pero sí que lo es

La principal pregunta que se nos viene a la mente al pensar en 'Andor' radica en las diferencias. Cuáles van a ser los principales puntos que van a diferenciar esta serie del resto que se han estrenado ya. Por qué vamos a querer verla. Fiona cree que "lo que Tony Gilroy (el showrunner) ha escrito está lleno de confianza. Al haber vuelto a este universo (tras 'Rogue One') lo domina a la perfección. Lo ha moldeado, ha profundizado en él. Ahora ha podido tener el placer de darle una textura a lo que ya hizo, aportar detalles, detalles cercanos. Es la fuerza del bien común frente al aislamiento que provoca el Imperio. Las ideas que se plasman en esta serie podrían estar en una película de Jean Luc Godard", afirma con total rotundidad y una sonrisa en la cara.

Algo que Fiona Shaw nos remarcó por activa y por pasiva es la correlación de ideas que hay en esta serie y la historia europea, en aquellos años en los que nuestro continente era un campo de batalla. "Aunque creo que la serie tiene una escala internacional, indaga en ideas europeas que suelen ser muy locales y que se sitúan en este espacio tan inmenso. Creo que es una serie que tiene mucho de realismo social, tiene belleza, apela a los clásicos (el bien contra el mal) y a las pequeñas cosas (una rebelión a escala global que empieza por un pequeño pueblo). Creo que Tony ha hecho un trabajo de maestro", sentencia.

Maarva, la madre de uno de los líderes de la rebelión

A lo largo de sus 12 episodios (se lanzarán a la vez los 3 primeros) vamos a vivir de primera mano cómo se forjó la personalidad de Cassian Andor y el por qué es cómo es. Mucha de la culpa la tiene Maarva, su madre adoptiva. Aunque según Fiona Shaw, no parece que ahora mismo Cassian le haga mucho caso... "Obviamente cualquier lección que le haya podido dar no ha funcionado demasiado bien (risas) y creo que eso también es muy bueno. Ella es una muy buena madre. Una madre que trabaja muy duro, que se preocupa. Que reciclaba partes de naves que recogía por toda la galaxia junto a su marido. Es una persona modélica. Creo que ha sido estricta pero le ha dado mucho cariño a Cassian. Aun así eso no garantiza que un hijo se vaya a comportar como lo hace su madre. Y eso es lo que le pasa a Cassian. Maarva ejercía una autoridad sobre él que ahora ya no tiene. Creo que es algo complicado pero que está muy bien. Es muy real".

Fiona Shaw, a caballo entre 'Harry Potter' y 'Star Wars'

Tan real como que Fiona Shaw es de esas actrices que tienen el privilegio de formar parte de dos de las sagas fantásticas más importantes del audiovisual. Es Maarva en 'Star Wars' y también es Petunia Dursley, la tía carnal de 'Harry Potter'. Dos universos de enorme influencia, sin duda... "Dos universos, una vida (risas). Pero yo no diría que Harry Potter fuese un universo. Este sí que lo es, pero Harry Potter es más una historia que transcurre en una línea de tiempo lineal. Aquí discurrimos en una línea temporal que yo describiría como circular. Porque en una serie estamos en el futuro, pero otra película se desarrolla en el presente y luego volvemos otra vez al futuro. Es muy divertido formar parte de algo tan grande como esto. Es un gran privilegio. Como Harry Potter".

Y así terminó la entrevista. Fue corta, casi efímera. Solo cuatro minutos que, eso sí, nos sirvieron de sobra para darnos cuenta de que 'Andor' no va a ser una serie más de 'Star Wars'. Estad atentos porque dentro de poco os contaremos qué nos han parecido sus cuatro primeros episodios.