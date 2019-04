Zapeando celebra el miércoles su programa 666, tan demoníaco que hasta 'Chucky' tendrá pesadillas

Para Zapeando cualquier excusa es buena para vencer al aburrimiento, y cumplir 666 programas es un buen motivo de celebración. Pese a que la cifra, de primeras, parezca maldita, el programa de sobremesas de laSexta se encargará de restarle todo el mal augurio posible. Cumplir programas siempre es síntoma de buena forma y Zapeando puede presumir de estar de lo más saludable.

Siempre sin perder el espíritu festivo y divertido, Zapeando 666 se convertirá en un programa tan demoniaco que hasta Chucky tendrá pesadillas, un programa con más niñas poseídas que un concierto de Justin Bieber, un programa tan infernal que Lucifer tomará apuntes. El plató también cambiará su decorado por un look acorde a la temática del programa, incluidos los colaboradores que pasarán a convertirse en algunos de los personajes que más miedo han generado en el cine para “festejar” el programa de la bestia, el 666. Por el plató se paseará lo más granado del cine de terror, habrá sorpresas no aptas para cardiacos, una ronda rápida de ventajas de estar poseído, e incluso los juegos – que pondrán a prueba el poder de intuición de Josie y Quique Peinado- tendrán su temática diabólica.

El divertido programa de las sobremesas de laSexta continúa sin descanso este verano y lejos de caer en el aburrimiento no parará de proponer nuevas iniciativas y juegos para que los telespectadores, estén o no de vacaciones, también disfruten de un verano más ameno. Fiel a su filosofía de hacer a los espectadores partícipes del programa, Zapeando ha puesto en marcha este verano dos iniciativas en redes sociales. Los que se marchan de vacaciones pueden enviar imágenes desde la playa, la piscina o aquellos lugares a los que han viajado, y con ellas el programa creará el videoclip #VacacionesZapeando. Y los que se quedan sin vacaciones pero quieren demostrar que siguen manteniendo el buen humor a pesar de todo, pueden participar bailando el tema I can’t stop de feeling, de Justin Timberlake. En el trabajo, en el supermercado, en la biblioteca o donde pasen sus no vacaciones Con las imágenes recibidas, Zapeando creará el videoclip #FeelingZapeando.

El programa no descansa, pero sí lo harán sus respectivos colaboradores. Unas mini vacaciones para que cojan fuerza y puedan seguir amenizándonos las tardes. El presentador, Frank Blanco cederá su silla a su compañera Anna Simón desde el 25 de julio al 5 de agosto. Una labor que no es nueva para Simón, quien ya ejerció de presentadora del programa el pasado mes de abril. El resto de colaboradores se irán turnando progresivamente y en su lugar podremos ver más habitualmente en el programa a Jorge Ponce, que debutó en Zapeando la semana pasada y Lorena Castell, que desde el verano pasado ya forma parte de la familia de colaboradores.