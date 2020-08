Dani Mateo pregunta a sus compañeros en Zapeando: Si existiese una máquina para borrar recuerdos, ¿qué recuerdo borraríais? Valeria Ros no tiene duda, "me gustaría borrar cuando me echaron de mi grupo de amigas con 15 años". "Íbamos a echar a otra y me echaron a mí de sorpresa", añade la zapeadora.

La confesión de Valeria sorprende a Cristina Pedroche, que afirma que eso no le ocurrió nunca a ella: "¿Pero eso qué era, Gran Hermano?". "De pequeños a veces se votaba y se decidía a quién había que sacar del grupo", añade Valeria Ros.

Por su parte, Dani Mateo tiene claro qué recuerdo borraría: la primera vez que acudió a una "discoteca para mayores"en el pueblo en su adolescencia. "Yendo me tiré por encima una horchata. Yo me había puesto un look Nirvana con camiseta, pantalones rotos... Tras tirarme la horchata me dejaron una sudadera de los personajes de Warner Bros y con eso entré a la discoteca. No se me acercó ni Perry", explica el presentador de Zapenado.