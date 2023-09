Mario y Óscar Casas visitaron este martes El Hormiguero para presentar su nueva película, 'Mi soledad tiene alas', que dirige Mario y protagoniza su hermano pequeño. "Queda claro que esta familia está muy unida y no es la única", comenta Quique Peinado, ya que Valeria Ros recibió un mensaje de su abuela avisándole de que estaban en el programa de Pablo Motos.

"La brasa que le habrás pegado a tu abuela con Mario Casas para que vea la necesidad de avisarte de que está en la televisión", comenta el de Vallecas, que alucina cuando la vasca le dice que ya no le gusta. "Ya me ha dejado de gustar, lo que pasa es que esto viene de muy largo, de hace 10 años. Es un romance muy personal. Pero ya se ha terminado", asegura.

Y aprovecha para recordar el día que visitó Zapeando: "Justo me pilló embarazada y mira que le dije al director que no le trajera mientras estaba embarazada. Entonces me escondí con el guion, pero era demasiada tripa", destaca Valeria Ros en el vídeo principal de la noticia.