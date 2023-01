"Me sé de alguien a quien los Reyes le han salido a deber", afirma Dani Mateo nada más arrancar Zapeando, donde pregunta a Valeria Ros qué le ha pasado con la lotería de El Niño. La zapeadora vasca cuenta que le tocó a ella ir a por los décimos de la Lotería para todo el equipo y le empezaron a llegar bizum de gente que no sabía quién era.

"Estaba en mi pueblo y compré 45", cuenta Valeria Ros, que afirma que tuvo que pagar 890 euros: "Me pareció muchísimo dinero". "A mí no me han pagado tantos bizum", afirma la zapeadora, que pide a sus compañeros sacar un excel y comprobarlo. Porque cree que ha comprado décimos de más: "Esto no va a quedar aquí". Puedes conocer la divertida anécdota en el vídeo de arriba.