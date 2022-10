Jesús Calleja ha visitado 'Martínez & Hermanos', el nuevo programa de Dani Martínez, a quien le ha confesado que durante un vuelo le confundieron con el actor internacional Owen Wilson: "Iba en el avión de Qatar a Nepal y me viene una azafata y me dice: 'Señor Wilson, el comandante insiste que, por favor, ha debido haber un error". Es en ese momento cuando le informan de que, en vez de en "bodeguilla clásica", donde viajaba, le correspondía estar en "primera": "No en business, en primera", recalca el aventurero delante de todos.

"Entonces me dije: '¡Qué cojones! Soy desde ahora mismo Wilson'. Entonces empecé a hablar por lo bajini para que no me pillaran el acento", sorprende a Álvaro Morte, Paz Vega y Dani Martínez, que no pueden contener la risa ante la divertida anécdota de Jesús Calleja, que recuerda estar "muerto de sueño" durante el vuelo, pero que dio prioridad a otras cosas: "No me dormí porque preferí comer todo el rato". No te pierdas la divertida anécdota de Jesús Calleja cuando le confundieron con Owen Wilson en un vuelo. ¡No podrás parar de reír!