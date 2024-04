La princesa Leonor ha hecho una escapada a Nueva York. Tal y como reza la portada de la revista 'Hola', se rumorea que quizá se va a encontrar con un antiguo compañero del internado en el que estudió en Gales con el que, supuestamente, habría tenido una relación sentimental. Aunque la revista afirma que solo son amigos, el Maestro Joao visita Zapeando para arrojar luz sobre este asunto a través de sus cartas.

La primera carta que aparece en la tirada es el ermitaño. "Este chico puede tener algo que ver, aunque no haya tenido nada con ella, pero, el ermitaño, son cosas escondidas, ocultas, hay algo que yo he visto que puede haber ahí y que este chico puede hacer luz de gas para que se hable de una persona pero en realidad puede haber otra", explica Joao. Esto queda confirmado gracias a la siguiente carta que se descubre: "Oculta a otra persona. El chico que había delante es una tapadera para ocultar a alguien que verdaderamente sí que hay".

Pero, ¿quién es esta misteriosa pareja? Joao ve en sus cartas que es una persona noble. "¡No me digas que no se lo ha buscado obrero!", le dice Dani Mateo. "No se lo ha buscado obrero porque la muchacha no se mueve mucho por el Mercadona y todo esto", contesta el tarotista. Aunque no es lo único que da pistas al Maestro Joao de que Leonor está conociendo a alguien: "Mira como se le ha puesto el pelo, ese pelo solo se te pone si estás enamorada, por mucho sérum no se te pone así", afirma.