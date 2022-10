¿Tienen los zapeadores alguna fobia? ¿de qué forma la están intentando superar? Lorena Castell afirma que lo único que no soporta es la tripofobia mientras Cristina Pedroche señala que va mejor "con el tema de las serpientes".

"Hace muchos años hice un show con una serpiente y estuvo varias semanas tratando con la serpiente", recuerda la zapeadora, que afirma que fue un proceso en el que cada día estaba más con la serpiente del show: "Ya no me daba miedo porque era ella, Rayita, y era muy buena". Incluso, Pedroche cuenta que se metía hasta en la cama con ella. Pero, ¿y en la actualidad? La zapeadora de Vallecas destaca que en su viaje a México se ha encontrado con serpientes y, aunque se asusta, no se pone tan nerviosa como antes.