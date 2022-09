¿Alguna vez te has preguntado dónde está el peor baño público del mundo? Pues el bloguero Graham Askey sí y, por eso, se ha recorrido más de 120.000 alrededor del globo terráqueo para encontrarlo. "Son baños que no están para salir en el ¡HOLA!", avanza Quique Peinado, que no da crédito a lo que ven sus ojos.

"El peor de todos los baños se encuentra en Tayikistán", comenta el de Vallecas, para luego informar de que, "según escribe el propio Graham, está rodeado de caca seca al sol y lleno de ratas y serpientes venenosas". Además, y por si fuera poco, "la tela que lo rodea es usada como papel higiénico". Puedes ver en el vídeo principal de la noticia algunos de los peores baños del mundo, desde el que es "peligroso" porque para acceder a él hay que atravesar unos inestables tablones de madera, hasta el que se encuentra en medio del poblado y es una "silla con un agujero".