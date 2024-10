El psicólogo Arun Mansukhani visita Zapeando para sobre la procrastinación, una acción que nos lleva a retrasar o dejar para otro momento nuestras obligaciones para llevar a cabo cualquier otra tarea que nos produzca un mayor placer. Aunque pueda parecer complicado vencer la procrastinación, es posible y el psicólogo explica cómo hacerlo.

"Si hay un problema lo primero es reconocerlo y dejar de mentirse", indica Mansukhani. Una vez reconocido, el psicólogo indica que "lo que puedas hacer en el momento, que se pueda hacer en cinco minutos, hazlo". Ante otras cosas que no se pueden hacer en el momento, Arun recomienda hacer una lista.

"La lista puede dividirse en urgente, que es lo que tengo que hacer ya, e importante, que es lo que solemos procrastinar", indica el psicólogo. "Con esas cosas de la lista se deben hacer pequeños trozos, a ser posible todos los días, lo antes posible en el día", indica.

Arun explica que se debe funcionar por tiempo y no por objetivos. "No decir 'me voy a estudiar el tema 1' sino 'voy a estudiar 15 minutos, llegue hasta donde llegue'", aclara. Mansukhani afirma que también la tecnología puede ser útil ya que se puede utilizar el teléfono para poner alarmas. "Ir viendo un reloj me va a ayudar a dedicar ese tiempo que yo mismo decido que quiero dedicarle", argumenta.

Por último, el psicólogo apunta a la necesidad de reforzar los logros aunque sean pequeños. "Puedes utilizar alguna de las cosas con la que ibas a procrastinar como premio después", explica. No te pierdas sus consejos en el vídeo principal.