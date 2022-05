Dani Mateo pregunta a los zapeadores por los rituales y manías que tienen. "No tengo ningún tipo de superstición", destaca Lorena Castell, que afirma que la "única movida" que lleva desde hace tiempo en el bolso son "bolas de bingo". Por su parte, Cristina Pedroche confiesa una manía que tiene con el papel higiénico, incluso, en los restaurantes.

La zapeadora explica cómo el papel debe estar colocado de una determinada forma porque si no no puede hacer pis. "Es que si no hago pis torcida", afirma Cristina Pedroche ante la sorpresa de Dani Mateo, que no da crédito. Puedes conocer las manías de todos en el vídeo principal de esta noticia.