PREMIO ZAPEANDO A 'MEJOR FALLO TÉCNICO'

'Zapeando' abre una nueva sección en los premios Zapeando sobre los errores técnicos en los programas. Los tres primeros candidatos son 'No me chilles que no te veo', 'El espontáneo del moonwalking' y 'Perdidos en el sumario'. La decisión de quién se mete en la final del viernes se decide por tres votos a uno.