FINALISTA DE 'EL MEJOR CONCURSANTE DE LA TELE'

Es la 'concurshowman' sin complejos. Alicia no se corta en 'Ahora Caigo' y con su vocecilla pone en pie al público. "No pude ser cantante de heavy metal así que me metí a escultora", dice entre risas. También se atreve a cantar como los Pitufos. ¿Será la mejor concursante de la tele?