Pillan a varios congresistas de EEUU durmiendo en plena votación: "Ahora se entienden las medidas que se están aprobando"

En el Congreso de Estados Unidos debaten un megaproyecto de ley impulsado por Donald Trump y las sesiones están siendo maratonianas.

Quizá por ello hay algunos congresistas que se están quedando dormidos durante las votaciones, como demuestras varios vídeos que se pueden ver sobre estas líneas. "No me lo puedo creer, ¿qué pasa, que allí no conocen el 'Candy Crush'?", reacciona Nacho García.

"Ahora se entienden las medidas que se están aprobando en ese país", comenta Cristina Pedroche, que señala que "están votando todos sobaos y no se enteran".

Sin embargo, Dani Mateo se fija en otra congresista diferente, para la que pide que alguien le dé una silla más alta: "Es solo una cabeza".