Yolanda de Lucchi, una profesora de derecho de la universidad de Málaga, se ha vuelto viral en Twitter después de mostrar la original chuleta que se hizo un alumno hace años. "Haciendo orden en mi despacho he encontrado esta reliquia universitaria que confiscamos a un alumno hace unos años", comenzaba su comentario, al que luego añadía que el estudiante se había escrito el temario de "derecho procesal penal en bolis Bic". "Las chuletas ya no son como antes", confesaba.

"Es un artista de la chuleta", espeta Dani Mateo al verlo, aunque también piensa que no era muy avispado porque llevaba el temario escrito en once bolis: "Si sacas once bolis en un examen ya eres sospechoso de entrada, pero si encima parecen la piedra roseta pues hijo mío...". Puedes ver la precisión de estas chuletas y lo mucho que se las curró en el vídeo principal de la noticia.