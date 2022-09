La cuatro veces campeona del mundo en natación sincronizada, Kristina Makushenko, ha sorprendido a sus seguidores de las redes sociales bailando el 'MoonWalk', de Michael Jackson, bajo el agua. "Recomendadísimo seguir a esta persona en Instagram", no puede evitar reaccionar Quique Peinado al verla, ya que no puede "flipar" más con sus vídeos: "Si ya es alucinante ver cómo lo hace con los pies en el fondo, lo de hacerlo boca abajo y con los pies rozando la superficie ya me parece espectacular".

Puedes ver una recopilación de sus mejores bailes bajo el agua en el vídeo principal de la noticia. ¿Te atreves a imitarla?