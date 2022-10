"Un momento", interrumpe Dani Mateo el discurso de Miki Nadal al ver que entre un baúl decorado con motivos de Halloween en el plató de Zapeando: "A mi no me han dicho nada", aclara el presentador, que tras hablar por el pinganillo le dice a Cristina Pedroche que es para ella. "¡Y una mierda!", reacciona ella al instante, que justifica el no poder ir porque tiene "una persona encima" y está "sudando a chorros".

Sin embargo, en el baúl misterioso hay un sobre que pone: "Este baúl solo lo puede abrir Cristina Pedroche". "¡Pablo me dijiste que no!", espeta ella, y pide a Dani Mateo que se quede a su lado por si sale algo, aunque también valora la opción de que sea por su cumpleaños, que es este domingo 30 de octubre: "A lo mejor es un regalo bonito", fantasea". Dale al play al vídeo principal de la noticia para saber qué escondía el baúl misterioso de Cristina Pedroche. ¿Habrá sido un susto de muerte o algo "bonito" por su cumple?