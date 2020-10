Quique Peinado advierte en Zapeando que "laSexta graba y conserva todo lo que sucede", por eso, "toda España va a tener la oportunidad de volver a ver a Dani Mateo bailar". Y es que el zapeador muestra en el programa un vídeo en el que aparece su compañero dándolo todo en el plató de El Intermedio hace unos años.

"No me he visto mal", destaca Dani Mateo, que afirma que en su defensa dirá "que era joven y necesitaba el dinero": "Hago cualquier cosa que me pida Wyoming. Toda la gomina que me echo en el pelo es cosa suya y no es agradable porque me obliga a dormir con redecilla".

