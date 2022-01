Dani Mateo plantea una pregunta comprometedora al resto de zapeadores: "¿Habéis pillado alguna vez a vuestros padres haciendo el 'come together right now'?". Un debate que lleva a Valeria Ros a plantear una sospechosa duda: "¿Desde cuándo creéis que se acuerdan? ¿Un bebé de un año se acuerda de esas imágenes?".

"Yo pillé varias veces a mis padres", confiesa por su parte Mateo, que precisa que fueron "por lo menos tres" y que ocurrió cuando "se iban a hacer la 'siesta' en verano". "Enseguida me di cuenta de que algo pasaba", agrega el presentador, que señala que "se oían unos ruidos muy extraños". Puedes escuchar la hilarante anécdota completa y cómo reaccionaba su padre en el vídeo que ilustra estas líneas.