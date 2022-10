Mar Flores es la nueva colaboradora del programa 'Y ahora Sonsoles', que se emite todas las tardes a las 19 horas en Antena 3. La modelo, que ha vuelto a la televisión tras veinte años alejada de los focos, confesó a Ónega las proposiciones que le llegan a través de las redes sociales: "Son un horror. Te entran a saco", expresaba.

Acto seguido la también actriz contó una anécdota que le había sucedido hace poco cuando estaba en un restaurante: "Me llegó un mensaje diciéndome: 'Estoy impresionada, no había visto una chica tan guapa. No sé si me gustas más a mi o a mi marido, pero queremos proponerte algo'". "A lo mejor te proponían tomar un té, no seas mal pensada", decía uno de los colaboradores entre risas. Mar Flores te cuenta en el vídeo principal de la noticia la anécdota al completo y cómo reaccionó al verla.