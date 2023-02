Shakira ha publicado una nueva canción con mensaje para Gerard Piqué, pero en esta ocasión lo ha hecho con Karol G, que ha aprovechado el tema para despacharse también con su ex, Anuel AA: "Se han levantado con pitido en el oído", destaca Dani Mateo, que informa que esta nueva lluvia de dardos se llama 'TQG': "No, no son las siglas de 'Te quiero guapetón', sino 'Te quedó grande'", bromea el catalán con sus compañeros.

Pero quién mejor para analizar las "graves insinuaciones" que se hacen en su letra que "el experto en salseo", Quique Peinado: "Nos interesa el beef de Shakira y Piqué, el otro nos da igual", comenta, aunque ambas han "venido para dar ostias a sus ex".

En la primera estrofa que analiza el de Vallecas se encuentra con "dos insinuaciones muy graves": "Dice que Piqué ha hecho la llamadita de si quieres volvemos y Shakira le ha dicho que se dé una vuelta", traduce, y la segunda que le lanza es más "fuerte": "Se la tira a Chía, porque Piqué dijo que le compraba la ropa y ahora va hecho un cuadro por esta chavala".

En el vídeo principal de esta noticia también critica las rimas y Dani Mateo la letra de la canción: "Como reguetón bien, como redacción de primero de la ESO suspenso". Además, el presentador se pregunta: "¿Qué mete más, mierda contra su ex o billetes en el banco?". Puedes ver el análisis que hace Quique Peinado de la letra de la canción y el resto de zascas que le dedica Shakira a Piqué sobre estas líneas,