Dani Mateo conecta en directo con Lorena Castell tras convertirse en la flamante ganadora de Masterchef Celebrity. "Me tiene secuestrada todo el día haciendo entrevistas, por favor venid a por mí", pide a sus compañeros la zapeadora nada más entrar en directo. "No sé si le quieres decir algo a Miki Nadal, que, por lo que sea, no apostó por ti", pregunta Dani Mateo a Lorena Castell, que lanza un divertido dardo a Miki Nadal tras sustituirle como ganador del programa de cocina: "Qué pena que seas emérito ya".

Pero, ¿creía Lorena que iba a ganar? ¿o le sorprendió? La zapeadora cuenta todos los detalles de su paso por el programa y la emocionante final en el vídeo principal de esta noticia, donde cuenta cómo preparó con Quique Dacosta su menú "brutal" que la hizo vencedora de Masterchef Celebrity. Pero, ¿y cómo lo celebró? "Esto terminó y a los dos días estaba presentando Zapeando porque Dani se iba de vacaciones", recuerda la zapeadora del motivo por el que cuando ganó el programa en verano no lo pudo celebrar "muy vox populi". Puedes ver su entrevista en el vídeo principal de esta noticia.