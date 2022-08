Josie visita el plató de Zapeando para hablar de Lady Di en el mes en el que se cumplen 25 años de su fallecimiento. Y es que la 'princesa del pueblo' fue un auténtico icono de moda al convertirse en la precursora de muchas tendencias como el look masculina. "Era moderna hasta el punto de atreverse con Esmoquin, pajaritas o corbatas", destaca Lorena Castell.

"Todo le quedaba increíble, pero creo que la Diana sexy es a partir de 1994", explica Josie, que destaca que fue "el pistoletazo" de ese look sutil y apetecible con el que se "libera". "Camila es infinitamente más rancia, no tiene nada que ver con Lady Di, por eso Carlos está encantado con ella", explica el experto en moda de la pareja actual del príncipe de Gales. Pero, ¿cuál es el look más icónico de Lady Di? Josie se 'moja' en el vídeo principal de Zapeando, donde afirma que ningún miembro de la realeza está a su altura.