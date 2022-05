"Traigo el vídeo impactante del día", anuncia Cristina Pedroche a sus compis de Zapeando, y lo protagoniza una mujer con unos reflejos "dignos de Spiderman". En este viral se puede apreciar cómo cuando estaba atendiendo a un repartidor reacciona exclamando: "Oh my God!". Es en ese instante cuando echa a correr y logra salvar la vida de su perro "justo antes de que se estampe contra el suelo".

"No sabemos si el perro se cayó del tejado, se lanzó al ver a su dueña o simplemente trataba de huir porque no soporta más a esa familia", explica la colaboradora de Vallecas a sus compañeros. Eso sí, les garantiza que "lo importantes es que está sano y salvo". En el vídeo principal de la noticia te dejamos el angustioso momento en el que la mujer logra rescatar a su perro in extremis.