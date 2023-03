Jiaping vuelve una tarde más con su sección a Zapeando. En esta ocasión, el programa le ha propuesto viajar a Valencia para vivir en primera persona y por primera vez Las Fallas. "¿Qué tal ha ido?", le pregunta Dani Mateo, que también se interesa por lo que más le ha gustado de esta festividad.

Sin embargo, lo que más le ha llamado la atención es el ruido: "No me escuchaba a mí misma", confiesa en el plató del programa, donde también habla de la cantidad de gente que había: "Hacía mucho tiempo que no veía a tanta gente en la calle".

En el vídeo principal de la noticia puedes ver la primera vez de Jiaping en Las Fallas de Valencia, donde probó los bunyols de carabassa y sufrió el 'caloret faller'. Pero si algo divierte a los zapeadores son sus gritos y su intento de esconderse en mitad de la Mascletà, que no acabó de convencerla. Puedes ver el momentazo que protagonza sobre estas líneas.