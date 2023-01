Quique Peinado protagoniza en Zapeando su tradicional sección musical en la que analiza al detalle la letra de las canciones que más lo petan. Y, como no podía ser de otra forma, en este vídeo analiza el tema 'Sessions #53', la canción de Shakira junto a Bizarrap en la que no para de lanzar dardos a Gerard Piqué. "¿Os acordáis cuando hacíamos bromas de que había que subtitular las canciones de Shakira para entenderlas?, pues esta no, esta se entiende hasta sin voz", bromea Dani Mateo mientras que Quique Peinado alucina con la parte en la que habla de su deuda con Hacienda, la suegra y la prensa: "Ha definido a España en tres frases".

Del "perdón que te sal-pique" a "tiene, nombre de persona buena, clara-mente, no es como suena". Y es que la novia de Piqué se llama Clara. "Si hay algo que le gusta menos a Shakira que una infidelidad son los eufemismos, están canción no tiene indirectas, son todo directas", afirma Quique Peinado mientras Cristina Pedroche bromea: "Dicen que quería titular la canción 'La cosa clara, le 'pique' a quien le 'pique'". Incluso, Shakira hace un gesto en el vídeo, que ha podido pasar desapercibido y que va dirigido a Gerard Piqué mientras pronuncia una frase sobre su novia, de 22 años.