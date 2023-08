Tras una semana con temperaturas que han superado los 45 grados en algunos puntos del país por la ola de calor, Francisco Cacho aclara que en esta se espera no pasar de 40 grados: "Vamos a pasar calor pero no tanto como la pasada". El meteorólogo apunta que, salvo uno para hoy en Gran Canaria, no hay avisos naranjas, solo quedan amarillos, por lo que seguirán siendo temperaturas altas para la época del año pero no calor extremo.

Cacho comenta que la semana pasada las temperaturas de récord no solo se registraron de día sino que también hubo "noches asfixiantes" e indica que hay tres tipos en función del calor. Por un lado, las tropicales, aquellas en las que no se baja de los 20 grados. Por otro, las tórridas o ecuatoriales, cuando el mercurio no baja de 25 grados, y, las infernales, si se mantienen por encima de 30.

Sin embargo, el meteorólogo destaca que ahora se están viendo noches en las que se superan los 35 o los 40 grados, algo que nunca antes había pasado en nuestro país, pues es más propio de zonas del norte de África o del Golfo Pérsico.