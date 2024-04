Próximamente se producirá un eclipse solar total. Este podrá verse en algunas zonas de Estados Unidos, México y Canadá. En algunos lugares, no pasaba algo así desde el siglo XIX y no volverá a pasar hasta 2044. Para hablar sobre este fenómeno astronómico, visita Zapeando Mar Gómez, física y divulgadora.

Como cuenta Mar, este eclipse solar ha desatado la locura en América debido a que "lo va a ver mucha gente". "Los eclipses ocurren a veces sobre el mar, en sitios donde no vive nadie y aquí son 32 millones de personas", añade. El eclipse solar total, que es cuando se oscurece completamente el día, tan solo se va a poder ver en Norteamérica y, además, no es mucho tiempo.

Debido a ello, muchos alojamientos que coinciden con esa franja en la que el eclipse solar será total han subido de manera exagerada sus precios. "No pagaría más de 150 euros por una habitación", apunta Dani Mateo. "Y si se nubla, ¿se va a ver?", pregunta Quique Mateo. Como indica Mar, si pasa eso no va a poder verse, a lo que añade: "Y lo peor es que no puedes contar con una previsión meteorológica con varias semanas, entonces es justo en el límite".