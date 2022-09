Hoy Jianping era la encargada de cortar la 'sandía millonaria' que podía dar 2.150 euros a la concursante. Tras hacer un corte bastante prometedor, Dani Mateo decidía crear un poco de tensión antes de descubrir si las dos mitades pesaban lo mismo y el premio se iba para Cazorla.

De este modo, pedía a la concursante, Mari Ángeles, que hiciera una cuenta atrás. "5, 4, 3...", comenzaba la mujer hasta que, de repente, empiezan a decir todo tipo de números: "¿Qué nos está pasando aquí?", exclama Mateo ante la sorpresa de público y zapeadores. "Es que he visto números en la televisión y los he dicho", comentaba la concursante que, después de que se descubriera que no se llevaba el premio, exclamaba un "cero" que ha desatado las risas de todo el plató. Puedes ver este divertido momento en el vídeo sobre estas líneas.