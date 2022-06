"Hemos conocido a una de las mujeres con peor carácter de toda Galicia", anuncia Dani Mateo a sus compis, antes de mostrarles la discusión que tuvo lugar, en pleno directo de la televisión gallega, cuando se debatía sobre si las celebraciones que tenían lugar en ciertos pueblos donde los curas no acudían porque no les daba tiempo eran o no misa.

Es en ese momento cuando entraba una feligresa por teléfono, Ana, que defendía que para ella sí era misa. Una opinión que no compartían el cura que estaba en plató y otros colaboradores: "La verdad solo tiene un camino y eso no es misa", comentaba uno de ellos. Un comentario que no sentó nada bien a la mujer gallega: "Yo no voy a la iglesia por el cura, voy porque tengo devoción. Es misa y no me enfades que soy una pulpeira con mala hostia, ¿eh? ¡Joder!".

En el vídeo principal de la noticia puedes ver el tenso rifirrafe que se vivió entre una espectadora y los miembros del plató de este programa gallego, que invitó al día siguiente a Ana a plató, que "no se achantó lo más mínimo", tal y como confirma Cristina Pedroche y se puede ver sobre estas líneas.