Boticaria Garcíavisita Zapeando con el objetivo de dar algunos trucos para proteger la piel de forma más eficiente este verano contra el sol y Ares Teixidó le pregunta por una pastilla protectora: "Está bien tomárselas, pero no es excluyente". Es decir, "no te evita el tenerte que echar protector solar".

"Vamos a poner un ejemplo un poco bruto", anuncia la experta en farmacia, que compara estas pastillas con las "anticonceptivas": "Cuando te las tomas puedes no usar condón si tienes una pareja estable". "A mí no me hace falta", dice, entre risas la cómica. Es entonces cuando Valeria Ros le dice: "Habla conmigo, Boti".

"Tú sí tienes que usarla porque no sé cómo de estable es tu pareja e igual tienes enfermedades de transmisión sexual", suelta Boticaria a la vasca. "No sé por qué me meto en estos berenjenales", replica la experta, que termina "explicándolo de otra manera" para que no lleve a malentendidos. Puedes ver este momentazo en el vídeo principal de la noticia.