"¿Habéis tenido la mala suerte de pillar a vuestros padres dándole al tema?", pregunta Quique Peinado a los zapeadores tras ver un fragmento del reportaje de Isma Juárez para El Intermedio, que salió a la calle para hablar con ellos de sexo. "Los míos se divorciaron muy pronto", comenta Maya Pixelskaya.

En cambio, Dani Mateo sí les cazó: "Y me quedé un rato", comenta. "Muy bien mis padres, ¿eh?", afirma, y aunque no les llegó a pillar nunca a pesar de acercarse a la puerta como "una comadreja", sí hubo una tarde de verano que se cansó de ver la película del oeste y se acercó a la habitación de sus padres: "Puse la oreja porque los adultos no roncan así".

Fue en ese momento cuando salió su padre diciéndole: "'¡Qué quieres!' Y lo hizo con la cara roja con la minga medio asomando y me fui otra vez para el salón".

Pero no fue el único, Miki Nadal también los pilló, tal y como desvela en el vídeo principal de la noticia.