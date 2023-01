"Dani Mateo no ha puesto una pistola en la cabeza a nadie para que saquemos este vídeo en Zapeando", destaca Quique Peinado, que insiste en que el presentador no ha amenazado a nadie. "A lo mejor es un vídeo que me tengo que comer con patatas", explica Dani Mateo, que afirma que igual en el vídeo se puso arriba "con el calor de la victoria" del Barcelona al Madrid en la Supercopa.

Y es que en el podcast 'Team Barça', Dani Mateo afirmó que tiene un "pálpito" con el club catalán y que necesitan construir el proyecto "poco a poco": "Necesitamos humildad y construir desde cero otra vez". "Esta vez, Liga y Europa League, lo veo bien como primer peldaño y el que viene Champions", destaca el presentado de Zapeando, que celebra el título azulgrana: "Por fin una alegría". Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.