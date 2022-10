El futbolista Joaquín ha estrenado su programa en Antena 3, donde entrevista a famosos de la talla de Dabiz Muñoz. El exitoso chef, que fue el primer invitado, desveló cómo fueron los inicios de su relación con Cristina Pedroche. Y es que, entre otras cosas, contó que al mes de conocerla la zapeadora ya había comprado un cepillo de dientes para él en su casa. "Me lo dio todo, me dijo que era el hombre de su vida y que nos íbamos a casar", declaró el cocinero.

"Él no estaba asustado en ningún momento, él se reía y más me enamoraba y más ganas me daban de volverme loca", destaca Cristina Pedroche, que recuerda el primer día que le vio en un evento de una marca deportiva. "Él nos e fue a la hora uqe tenía que ir, entonces llegué y coincidimos, pero no íbamos a coincidir", desvela la zapeadora, que sorprende a Lorena Castell, quien pensaba que se habían conocido en otro momento. Puedes conocer más detalles que cuenta Pedroche sobre los inicios con Dabiz Muñoz.