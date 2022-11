El Mundial de Qatar pasará a la historia del futbol español "lo ganemos o no", opina Dani Mateo, y lo hará por "las joyas" que está dejando en sus directos Luis Enrique. Y, es que, el seleccionador no rechaza ni una pregunta de las que le hacen, responde incluso a cómo ve las relaciones sexuales antes de los partidos: "Estamos muy concentrados, no es que no se pueda". De hecho, lo considera "una tontería sublime" porque es "algo muy normal".

Eso sí, considera que igual "pegarse una bacanal no es lo mejor para un día antes del partido". En definitiva, "me preocupa cero si practican sexo o no", siempre y cuando tengan "sentido común". De hecho, asegura que está "totalmente a favor de que la gente viva la vida con normalidad" porque es importante. "Yo de jugador siempre que podía con mi mujer hacíamos lo que teníamos que hacer", concluye la pregunta del espectador. Puedes ver su contundente opinión sobre las relaciones sexuales en el vídeo principal de la noticia.