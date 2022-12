Sara Orozco se ha vuelto viral en redes sociales tras compartir el estado en el que quedó su centro de estética después de que una de las bajantes del edificio se estropeara y cayera toda la caca en el interior de su local. "¿Ya lo habéis quitado todo?", pregunta Dani Mateo, que le aconseja que para tapar esos olores lo mejor es "colgar un cadáver" porque un "olor tapa el otro".

Además, Sara confiesa cuál fue su reacción al entrar y descubrir el percal: "No sabía que era caca, pensé que era barro". De hecho, fue su chico quien le resaltó lo mal que olía: "Ahí dije: 'Es verdad, ¡es caca!", recuerda la joven, que explica que sintió la necesidad de "grabar lo que estaba pasando" porque le parecía todo "surrealista": "No podía creerlo. Menuda mierda. Pasé todas las fases del duelo y tuve que amenazar a la policía porque no nos cortaban el agua". Puedes ver la entrevista al completo, donde Sara Orozco habla del mal trago que pasó al descubrir que su local se había llenado de caca, en el vídeo principal de la noticia.