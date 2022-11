Vanesa Martín acude a Zapeando para presentar su nuevo álbum, 'Placeres y pecados', que sale este 25 de noviembre a la venta. Pero Valeria Ros aprovecha la ocasión para practicar sus nuevos conocimientos en el horóscopo: "He sido mucho de utilizarlo para ligar y ver la compatibilidad", responde. "Yo también hacía eso", se sincera la cantante con la mesa de colaboradores, una confesión que 'decepciona' a Dani Mateo, que no puede evitar reaccionar: "No me digas eso Vanesa".

Es en ese momento cuando comienza un 'interrogatorio' de Lorena Castell y Cristina Pedroche a la cantante: "¿Y te ha ido bien?". Puedes descubrir las respuestas de Vanesa Martín y las predicciones que le hace Valeria Ros en el vídeo principal de la noticia. Y tú, ¿también lo has hecho?